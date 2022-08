Mourinho: “Nel 1° tempo avuto culo della Madonna. Ho detto ai miei che mi vergognavo di loro”

Non usa mezzi termini, Josè Mourinho, per spiegare la prestazione della sua Roma a Torino contro la Juventus nell'1-1 dell'Allianz Stadium

Non usa mezzi termini, Josè Mourinho , per spiegare la prestazione della sua Roma a Torino contro la Juventus nell'1-1 dell'Allianz Stadium. Ecco le parole dell'ex allenatore dell'Inter a DAZN dopo il match:

"Cosa ho detto ad Allegri dopo la partita? Che nel primo tempo abbiamo avuto un culo della Madonna, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. All'intervallo ai miei ho detto che mi vergognavo di essere il loro allenatore, di allenare quella squadra. Non dovevamo entrare in campo con quell'atteggiamento e siamo stati molto fortunati a terminare il primo tempo in svantaggio di un solo gol. Nella ripresa l'atteggiamento era completamente diverso, abbiamo meritato il gol, ma il primo tempo è stato brutto. Ci mancava Zaniolo e uno che stimoli Abraham, che oggi ha parlato tanto con voi ma in campo ha fatto pochissimo