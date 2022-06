Mourinho: “Non sento troppo lo stress. La cosa più importante è che le persone mi seguano”

"La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente lo fanno se si sentono empatici nei tuoi confronti. Nel mio caso, da leader, ho la responsabilità di non deludere le persone, la mia squadra". Lo ha detto Josè Mourinho , allenatore della Roma, parlando a Forbes di come costruisce il proprio rapporto con il team che allena e della decisione di diventare ambasciatore mondiale di XTB (piattaforma di trading).

"Cerco di non sentire troppa pressione nel mio lavoro - ha continuato - Penso di avere un buon rapporto con lo stress. Non sentirne non va bene, così come percepirne troppo. Quindi bisogna cercare di avere un buon equilibrio, poi l'esperienza aiuta ad affrontarlo". Infine anche una riflessione su come restare su standard alti per tanto tempo. "Penso che la chiave sia non accontentarsi mai di ciò che si ha. Quando vinci delle medaglie, vuoi guadagnarne di più. Quando fai goal, vuoi segnarne di più. Tutto ruota intorno al "di più". Mai smettere! Questa sensazione non ha nulla a che fare con l'età, è una questione di personalità", ha concluso Mourinho.