Repubblica – Mourinho ritrova l’Inter dopo 4293 giorni. Lecito che lui e Inzaghi…

Il focus proposto dal quotidiano verso la gara di Coppa Italia di questa sera tra le due squadre

L'Inter torna in campo stasera dopo la sconfitta nel derby. I nerazzurri ospitano la Roma per un graditissimo ritorno, quello di José Mourinho al Meazza. Si legge su Repubblica: "Dopo 4293 giorni José Mourinho torna a casa, ma da avversario. L’ultima sua volta a San Siro con l’Inter in campo risale al 9 maggio 2010. Vinse 4-3 contro il Chievo Verona. Oggi ( ore 21, Canale 5 ) ritroverà i tifosi nerazzurri che in nome del passato gli perdonano tutto, anche le sparate in conferenza stampa contro il suo vecchio club, che da Roma ora vede favorito dagli arbitri, dopo avere denunciato per due anni come fosse invece penalizzato. Il neo romanista Mourinho e l’ex laziale Inzaghi si giocano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, trofeo che ai giallorossi sfugge da 14 anni, all’Inter da 11. Mourinho avrà come punto fisso Zaniolo, squalificato in campionato. È lecito aspettarsi da entrambe le parti turnover moderato. Sarà partita vera