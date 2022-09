Mourinho: “C’era rigore su Zaniolo. Se serve fare i clown o buttarsi come in piscina…”

L'ex tecnico dell'Inter ha parlato al termine della sfida tra la sua Roma e l'Atalanta, persa con il risultato di 1-0

Alessandro De Felice

José Mourinho è infuriato. Il tecnico della Roma ha commentato a caldo ai microfoni di DAZN la sconfitta della sua squadra contro l'Atalanta davanti ai propri tifosi per 1-0 con il gol di Scalvini:

Partita subito in salita con lo stop di Dybala, poi il pallone non è voluto entrare.

“Era la partita più facile da vincere in questa stagione. Contro Monza e Cremonese non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Si può immaginare Paulo (Dybala, ndr) cosa avrebbe fatto con così tante occasioni. Avrebbe potuto segnare, ma questo è immaginare. Grande partita nostra, tante palle gol, tanto dominio e controllo contro una squadra che si è difesa molto molto bene ed è una qualità, oltre al fatto che hanno avuto fortuna in alcuni momenti”.

Cosa è successo durante l’espulsione?

“Niente con Chiffi e niente di particolare con Hateboer. Noi volevamo giocare e loro hanno battuto sapendo che non avrebbero potuto riprendere il gioco. Hanno buttato una palla lunga per Hateboer per perdere tempo e io volevo fermare questa azione, che aveva solo un obiettivo, ovvero perdere tempo. Con Hateboer non è successo niente”.

C'era elettricità in campo?

"Elettricità sì perché la squadra giocava benissimo, aveva bisogno di continuità e ritmo, che è ciò che voglio. Emozioni assolutamente controllate, nessun tipo di problema. Il rigore su Zaniolo nel primo tempo è chiarissimo. Io ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita. Lui mi ha detto che non è mai rigore se il giocatore non si butta e quindi dato che voglio essere il miglior allenatore devo cambiare il discorso con i miei giocatori, devo dirgli che si devono buttare perché sennò non ti dà il rigore. Gli ho chiesto di dirmi se non avesse dato rigore perché il calciatore era rimasto in piedi, ma lui non mi ha risposto in modo obiettivo".

Cosa le ha detto?

"Dipende dalle situazioni, dalle interpretazioni. Per me non ci sono interpretazioni, è rigore: cerca di dare continuità all’azione, ma non riesce a farlo perché Demiral commette fallo. Non c’è storia. Se bisogna fare il pagliaccio, che ne abbiamo tanti in questo campionato, e la piscina, io devo cambiare discorso da allenatore".

Teme una sanzione disciplinare?

"Importante? Io sono entrato in campo e se il regolamento dice che non si può fare mi butta fuori e non c’è più storia".