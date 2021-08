Serie A – Mourinho, buona la prima: la Roma batte la Fiorentina 3-1. Vince anche il Napoli

Partono bene le squadre allenati dai due allenatori ex Inter

Inizia con una vittoria il campionato della Roma. La squadra di José Mourinho batte la Fiorentina 3-1 grazie alle reti di Mkhitaryan e la doppietta di Veretout. Gara in discesa per i giallorossi che giocano per buona parte del primo tempo in superiorità numerica: espulso Dragowski al 14esimo minuto. Il primo tempo si chiude sull'1-0 grazie alla rete dell'armeno. Nel secondo tempo anche la Roma rimane in 10, espulso Zaniolo per doppia ammonizione e la Fiorentina trova il pari con Milenkovic. Poi si scatena Veretout autore di una doppietta che chiude la partita sul 3-1.