Mourinho: “Mio rapporto con l’Inter eterno, regalo bellissimo”. Poi attacca l’arbitro

Uno dei temi principali di Inter-Roma è stato il ritorno a San Siro, per la prima volta da avversario, di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha parlato così al termine del match ai microfoni di Sport Mediaset: "Emozione e risultato? Due cose completamente diverse, ma che possono coesistere. Il modo in cui mi hanno accolto qui Zhang, Marotta, Zanetti, mi hanno fatto un regalo fantastico prima della partita, la gente che è stata molto carina con me: questo è stato il lato emozionale, posso solo ringraziare. Il mio rapporto con l'Inter e la sua gente non si nasconde, è una cosa che si sente. Sono venuto qui per vincere, per la mia Roma e la mia gente, che oggi è la gente romanista: non siamo riusciti a vincere la partita, ma non posso dimenticare.