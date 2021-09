Mourinho: “Dominato con la Lazio, sembrava una piccola. Oggi vittoria importante”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in Conference League questa sera

Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Zorya in Conference League, l'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così a Sky Sport della prestazione dei suoi: "Il risultato che è quello che conta. Pochi giorni fa abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola, oggi abbiamo vinto ed è importante avere 6 punti perché abbiamo più chances per qualificarci. Non abbiamo avuto infortuni, non siamo stanchi perché abbiamo fatto riposare gente e tutto ciò è positivo”.