La Roma rischia di perdere Mourinho a fine stagione. E c’è chi lo chiamerebbe subito

Con un contratto in scadenza nel 2024, la società giallorosa rischia di perdere lo Special One al termine della stagione

Al termine della gara contro il Sassuolo, José Mourinho ha deciso di usare una delle sue strategie più gettonate: attaccare il sngolo per lanciare un messaggio alla squadra e alzare il livello. "Ma a combattere queste battaglie per alzare il livello, Mourinho è solo. L’ambiente intorno frigge, inizia a discutere i metodi del profeta di Setubal, a discutere il gioco della Roma che non segna (ha il 9° attacco con Bologna e Fiorentina) e tira anche poco".