Mourinho: “Meritato di vincere. Ma la Roma non ha ancora una rosa da big”

A Sky Sport, José Mourinho ha commentato così la vittoria della sua Roma sul campo dell'Empoli nel posticipo: "Non volevamo perdere punti dopo quelli persi nella scorsa. Fare gol a Vicario è un miracolo. Potevamo vincere con più tranquillità, giovedì giochiamo di nuovo e abbiamo bisogno di vincere in Europa League dopo aver perso la prima. L’importante oggi era solo tornare a vincere. Complimenti a Zanetti e l’Empoli, sono una squadra difficile da affrontare, ma abbiamo meritato di vincere.

Il percorso a livello di punti non è un problema. Tutte le partite sono due, oggi con sfortuna potevamo perderne anche qui. A livello di gioco siamo già con tante difficoltà, abbiamo iniziato molto bene, però abbiamo perso calciatori. A Zaniolo ho detto grazie mille in panchina, di essere venuto qui, per recuperare e dare una mano alla squadra. Sul 2-1 stava per entrare e correre qualche rischio. Era fondamentale per noi, stava crescendo e migliorando, ho bisogno di lui. Cristante e Matic insieme sono due grandi giocatori, ma molto simili, abbiamo bisogno di altri. Con gli infortuni di Zalewski e Karsdorp abbiamo solo due terzini, non abbiamo rose da top ancora".