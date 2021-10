Mourinho: “A Milano vivevo fuori città. San Siro speciale: con gli interisti…”

L'allenatore portoghese, intervistato da Esquire, ha parlato del suo rapporto con la capitale e l'ha confrontato con il suo rapporto con la città dell'Inter

José Mourinho, in un'intervista a Esquire, ha parlato del suo approdo alla Roma e di come sta vivendo la città. Così si è ritrovato a parlare anche di quando viveva a Milano, quando quindi allenava l'Inter.

«Prima di vivere a Roma ero venuto a giocarci o l’avevo visitata come turista con la mia famiglia. Oggi passo ogni giorno attraverso i suoi luoghi storici ed è veramente speciale. Per me San Pietro sarà sempre San Pietro e il Colosseo sarà sempre il Colosseo e potrei dirne tanti altri. Milano è stata un’esperienza diversa perché il centro allenamenti è fuori dalla città e anche casa mia lo era. I miei figli in quel momento avevano 10 e 14 anni e andavano a scuola a Lugano, dove andavo ogni volta che potevo. La mia vita è stata molto più fuori che dentro Milano. Se devo scegliere qualche luogo speciale senza dubbio direi San Siro perché è stato lì che si è fatta la storia ed è lì che ho avuto il vero contatto con gli interisti e con la città. A Roma è diverso, io vivo al centro, anche questo mi aiuta a capire quanto sia speciale», ha spiegato l'allenatore giallorosso.