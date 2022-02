Roma, Mourinho: “Con l’Inter 12′ orribili, ma poi meritavamo più di loro”

Josè Mourinho ha parlato del difficile momento dei giallorossi, tornando sulla sconfitta in Coppa Italia di martedì sera contro l'Inter

"Lo sfogo è un principio mio da sempre che ciò che viene detto nello spogliatoio rimane lì. Non dirò se ho parlato con qualcuno o no, però non sono capace di dire che non è vero che io non abbia parlato dopo la gara. Non dirò cosa. Dire che qualcuno si è offeso è una bugia. Hanno fatto bene ad offendersi chi gioca in Serie C. Di Perticone mi hanno detto che è scarsissimo (ride, ndr), ma ci vuole personalità per giocare in Serie C quindi ha ragione".