Mourinho: “Io diventato più umano, meno egoista. Pensano che il segreto sia…”

José Mourinho tenendo due ore di lezione in Portogallo dal titolo "Costruire una vera organizzazione collettiva per una coppa europea" ha parlato del suo modo di allenare. «L'empatia con i calciatori è fondamentale. Siamo in un periodo in cui tutti cercano di trovare la "ricetta perfetta". Alcuni pensano che il segreto sia l'innovazione tattica o fare qualcosa di nuovo negli allenamenti, ma senza empatia non c'è felicità. Soprattutto quando non si hanno giocatori incredibili. Il rapporto umano è, e sarà sempre, fondamentale. Io oggi mi sento più umano e meno egoista, invecchiando do più importanza a certe cose», ha detto.