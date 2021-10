Mourinho: “Non parlo, voglio andare in panchina domenica. Partita senza rispetto”

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di questa sera all'Olimpico con il Milan

"Non voglio parlare perché voglio stare in panchina domenica. Vengo qui e faccio i complimenti al Milan che ha vinto. Mi fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i romanisti. Primo tempo non abbiamo giocato bene, contro una squadra con qualità individuale, collettiva. Partita senza rispetto peri romanisti, ho chiuso i miei giocatori nello spogliatoio, in modo da non aspettare l'arbitro".