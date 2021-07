Mourinho: “Spinazzola out fino a gennaio. Sarà come un nuovo acquisto”

Il tecnico della Roma ha parlato ancora dell'infortunio di Spinazzola e dell'episodio di Chiellini

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale", lo ha detto José Mourinho sull'infortunio di Spinazzola all'interno della rubrica Talks Sport dove commenta anche gli Europei.