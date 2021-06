Mourinho, comincia l’avventura alla Roma: nel suo staff anche due ex Inter

Il tecnico portoghese si appresta a sedersi sulla panchina giallorossa: tra pochi giorno lo sbarco nella Capitale

L'avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma sta per cominciare: il tecnico portoghese tra pochi giorni sbarcherà nella Capitale, accompagnato dal suo nuovo staff. Tra i suoi collaboratori, come scrive La Gazzetta dello Sport, figurano anche due ex Inter: Stefano Rapetti e Michele Salzarulo.