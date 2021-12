Mourinho, i tifosi Inter non dimenticano. Striscione della Nord: “Eterna gratitudine a Josè”

Gli anni sono passati, ma l'amore e le emozioni quelle no, non possono sopirsi e piegarsi al trascorrere del tempo

Gli anni sono passati, ma l'amore e le emozioni quelle no, non possono sopirsi e piegarsi al trascorrere del tempo. Le imprese di Josè Mourinho alla guida dell'Inter hanno ormai più di 11 anni, ma un vero tifoso nerazzurro non potrà mai dimenticare quanto fatto dallo Special One a Milano. Anche ora, anche oggi che il tecnico portoghese, alla guida della Roma, è un avversario 'come gli altri'.