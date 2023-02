Santini: “Qualcuno nell’Inter vuole separarsi da Inzaghi. E Mourinho è tentato tantissimo”

Ieri ha parlato Ausilio su Inzaghi, e lo ha difeso. La posizione del tecnico è così salda?

"La Curva ha chiesto la testa di Inzaghi. Si dice che quel comunicato non sia stato scritto da tifosi ma da qualcuno di interno alla società. Significa che dentro il club c'è una scuola di pensiero forte che pensa che quando Zhang troverà del capitale, sarà fatta una riflessione sull'allenatore, a meno che non ottenga risultati importanti. I 15 punti di vantaggio in classifica dipendono anche dalla mediocrità di Inzaghi, che non è riuscito a tramutare in continuità di risultati".