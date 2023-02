Champions League: Inter-Porto, la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 12.30

APPIANO GENTILE - Dopo la buona vittoria contro l'Udinese in campionato per l'Inter è tempo di rifarsi il trucco e scendere in campo nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League. Mercoledi sera, nella cornice dell0 stadio Meazza, andrà in scena Inter-Porto. Nerazzurri che ritroveranno da avversario una vecchia conoscenza, vale a dire Sergio Conceicao, tecnico dei lusitani, che per la sfida di mercoledi sera dovrà fare a meno di diverse pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico.