Mourinho: “Thiago Motta? Tanto affetto. Tutti pensano l’abbia conosciuto all’Inter ma…”

Le parole dello Special One: "Guardo i miei ex calciatori che hanno scelto questa carriera da allenatore e mi preoccupo di vedere quello che fanno"

A gennaio? Innanzitutto voglio chiarire una volta in più che io non sono dispiaciuto del nostro mercato estivo, perché è stato di reazione ai nostri problemi. Non è che il club non mi ha voluto dare il centrocampista, che avevo individuato come un rinforzo necessario, ma per reagire ai problemi non abbiamo potuto fare tutto. Mi dispiace ovviamente perché voglio sempre la miglior rosa possibile per competere al massimo, ma ho capito da subito le difficoltà. A gennaio vogliamo tutti fare qualcosa, ma non sarà un investimento grosso come quelli estivi. Se qualcosa si potrà fare, sarà per dare equilibrio alla rosa. Io, la dirigenza e la proprietà siamo tutti in linea".