Inter-Roma, la notta speciale di Mourinho: l’eroe torna a San Siro sul cavallo bianco

Non sarà una partita come le altre e non potrebbe essere altrimenti, visti i ricordi e i sentimenti in gioco. Josè Mourinho torna a San Siro, contro l'Inter, per la prima volta da avversario. La Gazzetta dello Sport racconta le emozioni di una serata che si preannuncia carica di significati:

"Il tifoso interista, essere umano romantico e nostalgico, se lo chiede da quella notte del 22 maggio 2010: come sarà accogliere un giorno l’eroe di ritorno a casa? José Mourinho per mezza Milano avrà sempre le sembianze di un liberatore, di un eroe da poema epico, e stasera dopo quasi 12 tornerà su un cavallo bianco a San Siro. In un San Siro “suo” e, quindi, colorato di nero e d’azzurro: tutto il resto, la semifinale di Coppa Italia in ballo, le polemiche arbitrali che galleggiano in superficie, almeno per un attimo scolorano davanti ai sentimenti. Nella sua seconda vita italiana, è la notte più emozionante".