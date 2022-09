Mourinho: “La Champions con l’Inter? Ecco perché dopo non sono nemmeno tornato a Milano”

In Italia il talento esiste, quindi l'Italia deve arrivare al Mondiale", aggiunge poi lo 'Special One', che commenta anche la Serie A ritrovata 10 anni dopo. "Dopo che sono andato via il campionato ha passato un periodo difficile - spiega - La qualità si è abbassata e il campionato aveva poco appeal all'estero. Ora invece ho ritrovato una lega appassionante, competitiva, dove i calciatori arrivano anche dalla Premier. Poi, ci sono squadre, come la Roma, che stanno crescendo anche in senso più ampio, come società".