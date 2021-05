Roma, subito effetto Mourinho? I bookmakers abbassano la quota scudetto

Effetto Mourinho sul futuro della Roma: i bookmakers credono ad un titolo dei giallorossi al primo anno

Effetto Mourinho sul futuro della Roma. L’arrivo dello Special One mette in soffitta un’annata deludente e da il la alle scommesse sulla prossima stagione giallorossa. La caccia al trofeo si apre sul tabellone Snai, dove la conquista di almeno un titolo (tra Serie A, Coppa Italia e competizione europea), come riferisce Agipronews, è data a 7,50. La spinta del portoghese si fa sentire anche nelle quote per lo scudetto 2021/2022, dove l’offerta sulla Roma è passata dal 25,00 di ieri al 20,00 attuale.