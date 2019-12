Mourinho: “Vertonghen ed Eriksen? Fossi in loro, resterei. A Christian posso solo dire…”

Intervenuto in conferenza stampa e successivamente ai microfoni di Sky Sports, Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato così del futuro di Jan Vertonghen e Christian Eriksen, giocatori nel mirino dell’Inter che andranno in scadenza il prossimo giugno: “Se io fossi in Jan o in Christian, resterei. Loro sono qui da tanto tempo, hanno vissuto la vita del club negli scorsi 4-5 anni, il passaggio da White Hart Lane al miglior stadio del mondo, le prospettive del futuro e la visione del club. Se fossi in loro, io direi di voler far parte del futuro. Vorrei che Jan firmasse un nuovo contratto. Eriksen? L’unica cosa che posso dire è che vorrei firmasse un nuovo contratto. Ma a parte questo non dirò niente. Un giocatore firma un contratto quando il club vuole, quando lui vuole, quando la famiglia vuole e quando l’agente vuole: se manca una di queste parti, è molto difficile”.