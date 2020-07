MOVIOLA / Cesari: “Contatto Castrovilli-Barella, chi è al VAR dovrebbe intervenire”

Contro la Fiorentina l’Inter può recriminare – anche questa volta – per una mancata chiamata dal VAR. Nella ripresa, su traversone di Young, Barella viene trascinato per un braccio in area e scaraventato a terra. Protesta il giocatore, protestano i compagni di squadra, ma per l’arbitro si può proseguire: “Chi era al VAR è un arbitro che fa solo quel mestiere a mio parere doveva assolutamente chiamare Giacomelli, poi decidi tu, però io te lo devo segnalare” ha commentato l’ex fischietto.