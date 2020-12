Moviola GdS – Cagliari-Inter, fischi sbagliati e mancanti: Pasqua, poca personalità ma la gestione…

La direzione di gara dell’arbitro Pasqua della sezione di Tivoli è giudicata sufficiente dalla Gazzetta dello Sport: “Non è percorso netto, anzi, qualche fallo se lo perde proprio e alcuni fischi sembrano trascurabili se non sbagliati (vedi Sottil su Hakimi), ma nel complesso la gestione è sufficiente, anche quella dei cartellini“.

Il quotidiano prosegue: “Il pranzo di Cagliari-Inter è a due facce, anche per l’arbitraggio di Pasqua, ordinato nel complesso, disordinato nei dettagli. Fischi sbagliati (Lukaku su Cragno e Bastoni su Faragò), fischi mancanti (Rog su Barella). Non troppa personalità, ma non incide sulla partita nel bene e nel male“.