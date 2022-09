Moviola Cds – Hernandez, c’era fallo e secondo giallo su Dumfries. E anche Giroud…

"Rocchi s’è preso un bel rischio, l’incerto Chiffi l’ha diretta provando un pizzico di determinazione, visto che manca qualcosa alla sua partita. In generale, pochi episodi nelle aree. Però, ed è un esempio, Giroud che dopo aver preso il giallo in faccia ti manda a stendere, alzando anche il braccio («vaffa» si legge benissimo, il resto no) cozza con le indicazioni date dal designatore circa il limite della tolleranza sulle sceneggiate. E non è bello. Mancano diversi provvedimenti (Bennacer, Theo Hernandez, Brozovic).

Ok la rete di Brozovic dello 0-1, c’è una furbizia maliziosa: con il croato già quasi in area e pronto al tiro, Chiffi alza il braccio per un vantaggio rispetto ad un episodio (corpo a corpo Kalulu-Çalhanoglu) avvenuto un paio di secondi prima. In gioco Giroud (c’è Bastoni) nell’azione del gol del 3-1. Rischia molto Theo Hernandez: già ammonito, fa a sportellate su Dumfries in ripartenza, Chiffi (anche qui, una furbata?) fa proseguire, se avesse fischiato (e il fischio poteva starci) avrebbe dovuto ammonire il rossonero, e sarebbe stato il secondo (primo quando ha ammonito entrambi all’8’)".