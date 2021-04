Moviola CdS / Spezia-Inter, male Chiffi: Vignali-Lautaro da rigore. I gol annullati…

La moviola del quotidiano Corriere dello Sport all'indomani del pari tra lo Spezia e l'Inter: insufficiente la prova di Chiffi

Alessandro De Felice

Non convince l'arbitraggio del direttore di gara Chiffi in occasione della sfida tra Spezia e Inter. Per Il Corriere dello Sport, la prova dell'arbitro è da 5:

"Non bene Chiffi, ma non è una novità: si perde piccole cose (la simulazione di Marchizza, che cade a mezzo metro da Lukaku, è clamorosa), ma anche un rigore per l’Inter. Ok i due gol annullati, entrambi dall’assistente n.1, Longo.

Pallone che arriva in area dello Spezia, Vignali va per colpire il pallone ma viene anticipato da Lautaro, senza fallo: l’argentino tocca il pallone, Vignali la gamba destra del giocatore. Qui male anche il VAR (Valeri), avrebbe dovuto richiamare l’OFR.

Qualche minuto per il VAR (Valeri) per verificare la bontà della rete di Perisic: Hakimi è ampiamente in gioco, andava verificata meglio invece la posizione del centrocampista croato. Al momento del passaggio, è ampiamente dietro la linea del pallone.

Barella serve Hakimi che poi darà il pallone a Lukaku a centro area, col pallone in rete Longo segnala l’offside: corretto, l’esterno è in netto offside, anche le linee del taglio dell’erba aiutano. Più netto il fuorigioco di Lautaro sul lancio di Sanchez.

Nel finale di primo tempo, si scalda il match. Proprio davanti al Quarto uomo (Volpi), Estevez si becca con Bastoni per una rimessa laterale, Chiffi è bravo a mettersi in mezzo e a evitare che tutto degeneri".