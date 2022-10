Sassuolo-Inter, moviola GdS: c’è un dubbio sull’azione del primo gol nerazzurro

L'Inter torna a vincere in campionato , battendo il Sassuolo e dando così continuità al successo di Champions League contro il Barcellona. Pochi problemi per l'arbitro Sozza, che dirige una gara tutto sommato corretta e senza grossi episodi da valutare. Tutttava, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è un dubbio sul primo gol dei nerazzurri:

"Episodio dubbio poco prima del calcio d'angolo da cui arriverà il gol che sbloccherà la partita dell'Inter e di cui si è lamentato Alessio Dionisi. Sozza fischia un fallo per i nerazzurri dopo un contatto a centrocampo tra Ferrari e Calhanoglu con quest'ultimo che fa "ponte" e fa cadere l'avversario su un pallone spiovente: in realtà il fallo sembra più del giocatore turco. Per il resto Sozza gestisce abbastanza bene la gara che tutto sommato è stata corretta e di non difficile lettura. Regolare il gol di Dzeko: la spizzata di Dumfries è con la spalla e dunque non punibile. Corretta la distribuzione dei cinque cartellini di cui uno a Simone Inzaghi".