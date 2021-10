Moviola Empoli-Inter, Chiesa: “D’Ambrosio su Bajrami, per me era rigore”

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha fatto chiarezza sul contatto tra D’Ambrosio e Bajrami durante Empoli-Inter

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha fatto chiarezza sul contatto tra D’Ambrosio e Bajrami durante Empoli-Inter: "Ho forti dubbi sull'intervento di D'Ambrosio su Bajrami. Per me era rigore, ci sarebbe dovuta essere una chiamata del Var. Ok il rosso a Ricci, che entra in ritardo e in modo pericolo su Barella”. Voto 5,5 all’arbitro del match Chiffi.