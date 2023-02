Moviola GdS – Bene Massa al primo derby, un solo dubbio: Gabbia spinge Dzeko a due mani

Buona la direzione di gara dell'arbitro. L'unico neo potrebbe essere il contatto in area in cui il bosniaco cade e non riesce a calciare

"Un solo dubbio in una gara condotta da Massa (al suo primo derby milanese) con sicurezza. Dubbio che nasce al 14’ del primo tempo in area rossonera: vero che non c’è incrocio fra le gambe di Gabbia e Dzeko, ma il difensore milanista spinge a due mani l’attaccante interista, quindi non si tratta esattamente di un contrasto “spalla a spalla”. Massa considera tutto “light” ma l’interrogativo resta. Otto ammoniti (più della media stagionale del direttore di gara che era di 6), tutti gialli corretti per sbracciate (Giroud e Leao), proteste (Mkhitaryan) o falli imprudenti (Acerbi). L’angolo dal quale nasce il gol-partita c’è, mentre è corretto annullare gli altri due gol interisti: c’è fallo di Lukaku su Thiaw ed è in fuorigioco il raddoppio personale di Lautaro Martinez. Kalulu-Lautaro in area: contrasto lieve, niente rigore", spiega La Gazzetta dello Sport.