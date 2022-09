Moviola GdS / Inter-Bayern, Turpin promosso: braccio di Skriniar, non è rigore

"L’unico episodio di rilievo avviene al 17’ della ripresa ed è valutato correttamente: su un cross del Bayern dalla destra, il pallone in seguito a un rimpallo termina sul braccio di Skriniar. Il movimento del difensore dell’Inter è però congruo, non c’è ricerca del pallone e si tratta di un contatto assolutamente fortuito, quindi bene fa Turpin a lasciar correre, una interpretazione confermata dal Var che non lo richiama alla review. Corrette le due ammonizioni comminate nella partita a De Ligt nel primo tempo e a Dimarco sul finale della gara".