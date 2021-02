Inter-Lazio, moviola Gds: “Il rigore c’è, Hoedt travolge Lautaro. Giallo giusto perché…”

Questa l'analisi del quotidiano sugli episodi arbitrali di ieri sera

Come di consueto, all'indomani di una partita, La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali più rilevanti. Questa la moviola della Rosea su Inter-Lazio: "Partita non agevole per Fabbri, che però è in un buon momento di forma e lo conferma, sbagliando poco (qualche dubbio sul giallo a Lukaku...), specialmente nelle due decisioni più importanti. Al 20’ rigore per l’Inter: Lautaro è solo davanti a Reina, Hoedt da dietro in scivolata cerca di intervenire alla disperata. E in effetti, l’olandese riesce anche a toccare la palla con la gamba sinistra. Peccato che prima, con la destra piegata, travolga Martinez.