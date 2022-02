Inter-Milan, moviola CdS: Giroud-Sanchez, era fallo. Ma il VAR non poteva intervenire

Il primo gol dei rossoneri è viziato da un intervento evidente del francese, non sanzionato però dall'arbitro

"Partita di non facile gestione per Guida che prova a mantenere calme le due squadre, ma commette un errore sull'azione da cui nasce la ripartenza del momentaneo pareggio del Milan. Giroud si scontra con Sanchez commettendo fallo. Il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare, ma la valutazione dell'intervento spettava solo a lui che era in pieno controllo dell'azione ed aveva potuto vedere l'intera dinamica dell'episodio. Per questo non c'è stato margine di intervento del Var. Sufficiente la gestione disciplinare: sul taccuino di Guida manca però un cartellino giallo a Theo Hernandez che, al 42' del primo tempo, con il braccio largo colpisce al volto Barella. Il direttore di gara non concede nemmeno il fallo, ma è un errore. Anche per queste circostanze però non è previsto l'intervento del Var".