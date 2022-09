Moviola GdS – Dubbi sul fallo di Hernandez su Dumfries: “Possibile secondo giallo”

"Chiffi non fa il tenero quando (10’ p.t.) Theo e Dumfries cominciano il loro duello/alterco: ammoniti. Nella ripresa: al 30’, “check” per eventuale fallo di mano in area di Tomori su tiro di Dumfries. Niente. Manca un giallo a Calhanoglu e lascia dubbi una sportellata di Theo Hernandez che, già ammonito, allarga l’alettone su Dumfries in fuga: Chiffi non lo considera nemmeno fallo ed evita una (seconda) sanzione possibile. Tutti i gol sono regolari", spiega La Gazzetta dello Sport.