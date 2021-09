Moviola Inter-Atalanta, GdS: “Maresca da 6,5: alla fine commette un solo errore”

Ecco la moviola di Inter-Atalanta secondo La Gazzetta dello Sport che annota due errori dell'arbitro di Napoli

"Partita non facile. Maresca estrae otto volte il cartellino giallo, 5 nel primo tempo: forse il primissimo (3’) è eccessivo (Malinovskyi su Darmian), gli altri hanno tutti un senso". Apre così la moviola di Inter-Atalanta secondo La Gazzetta dello Sport che annota due errori dell'arbitro: il primo riguarda la punizione per fallo di mano di Skriniar (arto attaccato al corpo) mentre al 65' assegna un angolo alla squadra di Inzaghi, salvo poi correggersi. Per la Rosea, comunque, è una buona direzione arbitrale di Maresca, tanto da dargli 6,5 in pagella: "Partita tosta, intensa, scorbutica e in cui il VAR deve entrare, silenziosamente o ufficialmente, con Aureliano il cui 'rewind' sul gol di Piccoli diventa decisivo (e corretto, che Handanovic prende la palla oltre la linea di fondo) ai fini del risultato. Otto ammonizioni: tante, ma forse solo una lascia dubbi. Due soli errori, in uno si corregge".