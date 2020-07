Moviola Inter-Brescia, GdS: “Ok il rigore su Moses. Contatto Ranocchia-Torregrossa? Manganiello…”

L’Inter ha vinto agevolmente contro il Brescia, al termine di un match sbloccato subito in avvio e concluso con 3 reti prima dell’intervallo. Nella ripresa, poi, sono arrivate anche altre tre reti, per un 6-0 che non ammette repliche. La Gazzetta dello Sport, nel consueto spazio per la moviola, commenta così la prestazione di Manganiello:

Al” 19’ Mateju in ritardo su Moses che con abilità taglia la sua corsa e poi viene colpito in area. Manganiello vede e non ha dubbi: rigore per l’Inter e giallo per il bresciano. Al 36’ Joronen salva in modo rocambolesco su un calcio d’angolo pericolosissimo calciato diretto in porta da Alex Sanchez, la goal line technology conferma: la palla non è entrata in rete. Al netto di una partita fatta quasi tutta di ordinaria amministrazione corretta la chiamata del giallo a De Vrij in netto ritardo su Ayé e lettura corretta di quanto avviene al 67’ quando Torregrossa e Ranocchia vanno a terra in area nerazzurra: per Manganiello è fallo in attacco. Ha ragione: è Torregrossa a trovare la gamba di Ranocchia”.