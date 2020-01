Moviola Inter-Cagliari, GdS: “Dubbi sul mani di Lykogiannis. Gol Lukaku? Sembra che…”

Ha fatto molto discutere l’annullamento del gol di Lukaku in Inter-Cagliari per (dubbia) posizione di fuorigioco. Anche l’ex arbitro Pieri ha espresso perplessità sulle linee tracciate per stabilire l’offside del centravanti nerazzurro. Ecco il giudizio della Gazzetta dello Sport:

“Al 12’ Lukaku trova il 2-0 ma l’assistente Paganessi sbandiera. In sala Var si tracciano le linee e dopo un po’ si conferma: fuorigioco, la proiezione della spalla del belga sembra fuori ma di pochi centimetri. Qualche dubbio rimane sul mani di Lykogiannis al 22’ su Lazaro che accentra: il braccio è aperto, ma il Var Di Paolo non ritiene di mandare al monitor l’arbitro Chiffi.