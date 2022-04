Moviola Inter-Roma, GdS: “Sozza non sbaglia nulla. E sul gol di Lautaro…”

Arbitraggio perfetto quello di Sozza, attorno al quale ci sono state polemiche al momento della designazioneArbitraggio perfetto quello di Sozza, attorno al quale ci sono state polemiche al momento della designazione

"In occasione della rete del vantaggio nerazzurro, il movimento di Dumfries è buono sotto tutti gli aspetti: l’olandese si accorge di galleggiare sulla linea del fuorigioco e sul lancio di Calhanoglu riesce a tenersi al di qua di Zalewski ma allo stesso tempo ad aggirarlo. Al 36’, bene Sozza su due ravvicinatissime richieste di rigore da parte dei nerazzurri: non c’è “mani” di Karsdorp sul traversone di Barella (palla sulla pancia dell’olandese) e lo “step on foot” conseguente di Mancini su Dimarco avviene mezzo metro fuori area. Sul 3-0 di Lautaro da calcio d’angolo la Roma protesta vivacemente per presunte irregolarità su Smalling e/o Pellegrini, ma il primo è ostacolato dal compagno Ibanez, il secondo non subisce fallo da Dumfries".