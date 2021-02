Juve-Inter, i casi da moviola: ammonizioni ok, il contatto Lautaro-Bernardeschi…

L’ex arbitro Tiziano Pieri ha analizzato negli studi di Rai Sport, al termine della semifinale di ritorno della Coppa Italia, la direzione dell’arbitro Mariani. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida tra Juventus e Inter, terminata col risultato di 0-0: “La prestazione di Mariani è stata eccezionale, impostata bene fin dal primo tempo. Direzione eccellente“.

Juve-Inter, la moviola

Pieri ha parlato anche degli episodi dubbi nel corso della sfida tra bianconeri e nerazzurri: “Al 10′, Mariani è stato molto bravo nel posizionarsi: contatto tra Lautaro e Bernardeschi. Calciando, l’argentino prende il piede di Bernardeschi, che cerca il pallone e pianta il piede sul terreno. La discriminante è proprio la direzione della gamba del calciatore della Juve. Qualora avesse ravvisato intenzionalità, il VAR Valeri avrebbe richiamato Mariani. Al 13′ l’ammonizione di Darmian, che arriva in ritardo su Ronaldo: non è un’entrata violenta ma è giustamente giallo. Poi il fallo su Alex Sandro su Hakimi: lettura molto più semplice e cartellino giallo anche in questo caso. Mariani posizionato benissimo anche in questo caso. Al 40′ non ammonisce Brozovic su Cuadrado, nonostante le proteste di Pirlo. Mariani dice al tecnico che “Ci pensa lui”. Infine il giallo a Brozovic al 73′: revisione mentale per poi ammonire il croato“.