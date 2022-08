Moviola Lazio-Inter, GdS: “Fabbri promosso. Manca un giallo a Dumfries, per il resto…”

Match non semplice da gestire per l'arbitro Fabbri ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara ha tenuto le redini del match in mano, tanto da ricevere 6,5 in pagella:

"Gara senza tregua che Fabbri riesce sostanzialmente a controllare. Aureliano (Var) lo ”conforta” in tre occasioni. Per esempio nel vantaggio della Lazio (Felipe Anderson tenuto in gioco da Bastoni); o ancora quando c’è un contatto in area Zaccagni-Dumfries: il colpo del laziale sarebbe punibile ma nel “frame” precedente Lukaku riceve palla in posizione di fuorigioco; Var ancora indicativa quando scatta l’1-1: Lautaro scatta in posizione “on”, De Vrij è “passivo”. Al 3’ s.t. manca un giallo a Dumfries su Zaccagni che poi si prende l’ammonizione (giusta) per manata in volto sullo stesso interista. Giallo a Marusic ok, manca un fischio per colpo di De Vrij su Immobile (fuori area) in contropiede. Prima del 3-1 Darmian (rischiando) colpisce in area Immobile ma Pedro sana tutto col gol".