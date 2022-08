Moviola GdS – Gol Dumfries, tutto regolare. Su Dzeko c’è contatto, ma…

Sei i “gialli”: Bascherotto, Colombo, Blin e Hujlmand per il Lecce, Brozovic e Darmian per l’Inter. Soltanto la prima ammonizione di Bascherotto – fallo su Lautaro – è discussa: per gli interisti è da “rosso”, ma il Var non vede gli estremi per espellere il difensore leccese. La partita rischia di degenerare, Lautaro entra duro (ma regolare) su Gonzalez, però gli animi si placano. Dzeko cade ma... Intervento in area di Blin su Dzeko, sull’1-1, nella ripresa: c’è il contatto ma sembra che il bosniaco accentui la caduta. Prontera non fischia e il Var conferma.