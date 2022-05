GdS – Moviola Milan-Atalanta: 1-0 nasce da contatto Kalulu-Pessina, Orsato poteva fischiare

Nasce da un contatto che poteva essere fischiato l’1-0 del Milan nel match con l’Atalanta di ieri. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport

Nasce da un contatto che poteva essere fischiato l’1-0 del Milan nel match con l’Atalanta di ieri. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che fa l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita: “Detto che al 2’ del primo tempo Saelemaekers va giù in area ma Djimsiti si oppone prendendo la palla e che Hateboer (al 13’) rischia il giallo in entrata su Leao, eccoci al primo episodio che fa discutere: Djimsiti e Giroud corrono verso il punto di caduta del pallone e la gamba dell’atalantino incrocia quella del milanista ma fuori area; c’è poi un tocco del difensore sull’attaccante ma impercettibile.

Ripresa: ok l’ammonizione di Koopmeiners (su Theo in fuga) mentre al 13’ s.t. Leao porta in vantaggio il Milan con l’azione che si genera dopo un contrasto Kalulu-Pessina: il Var non interviene in questi casi, Orsato è vicino e considera il contatto non rilevante. Ma il contatto c’è e poteva essere fischiato. Nel 2-0, contrasto iniziale Krunic-Boga: tutto regolare”, si legge.