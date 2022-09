Moviola di Milan-Inter, Casarin: “Chiffi, arbitraggio equo con soli 20 falli”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin commenta la direzione arbitrale di Chiffi in Milan-Inter

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin commenta la direzione arbitrale di Chiffi in Milan-Inter. "Per il derby di Milano l’arbitro internazionale Chiffi con il bravo Di Paolo alla Var. Fino al 15’ alcune mischie e proteste tra i 22 mettono in difficoltà Chiffi, costretto ai gialli. Al 21’ Chiffi lascia giocare a metà campo, correttamente, e gol di Brozovic. Poco dopo arriva pareggio di Leao. Ancora baruffe ingiustificate. Ripresa subito combattuta con Chiffi più sicuro. Giroud segna presto e Leao pure. Entra Dzeko e segna. Poi è solo calcio senza gol. Chiffi arbitraggio equo con soli 20 falli".