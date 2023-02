Moviola GdS – Rigore su Darmian? Più no che sì. Giusta l’espulsione di Otavio

Secondo La Gazzetta dello Sport il contatto in area non è da punire visto il leggero tocco su Darmian. Ok il secondo giallo al centrocampista

Jovanovic lascia molto correre all’inizio, forse anche troppo e a fine primo tempo la partita gli scappa di mano. Il momento più contestato al 38’ del primo tempo, l’Inter protesta vivacemente per un presunto contatto in area del Porto tra Darmian e Galeno. Episodio molto dubbio, con il nerazzurro che arriva prima sul pallone e anticipa l’avversario che forse lo tocca leggermente. Neanche il replay chiarisce la situazione, ma non sembra da rigore: Jovanovic lascia correre e il Var non interviene visto che non si tratta di chiaro ed evidente errore. Da quel momento si scaldano gli animi, si scatena una mini rissa e Dimarco e Otavio vengono ammoniti. Al 78’ secondo giallo e quindi rosso per lo stesso Otavio: il pestone su Calhanoglu è netto, decisione corretta. Regolare il gol di Lukaku che parte in posizione regolare sul cross di Barella.