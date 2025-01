Il direttore di gara Sozza non ha avuto la sua miglior serata ieri a Riad. Molti dubbi, anzi certezze, sul fallo di Morata che dà il via alla punizione da cui poi scaturisce la rete del 2-1 su punizione di Theo Hernandez. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 13’ e al 33’ (pt) due gialli mancanti: a Calhanoglu (su Musah) e a Theo che striscia il tendine d’Achille a Dumfries. Corretto il giallo a Mkhitaryan (6’ st) su Leao fuori area ma nell’avvio dell’azione c’è da sanzionare l’entrata sul piede di Asllani da parte di Morata. Al 27’ st Barella ammonito per entrata su Leao ma poi Thiaw non viene sanzionato per entrata praticamente identica su Barella: metro diverso".