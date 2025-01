“Sozza qualche errore l’ha commesso quando la partita si è alzata di tono nel secondo tempo. Inzaghi si è lamentato del primo gol del Milan. Le proteste arrivano anche da Barella. Il minuto è il 50’, sul 2-0 dell’Inter. Sozza si sposta verso la fine del campo e non guarda cosa succede tra Asllani e Morata, poi prosegue e vede il fallo su Leao che è giusto. Tutto giusto qui e corretto. Su Asllani c’è fallo, Morata non colpisce il pallone, ma il tallone del giocatore dell’Inter. Ma Sozza era girato e non l’ha visto.

Al 13’ manca un giallo, l’intervento di Calhanoglu su Musah era da giallo, in ritardo. Era un’azione potenzialmente pericolosa e non ha neanche fermato il gioco. Al minuto 75 doveva dare il giallo a Thiaw per l’intervento su Barella. Il problema lo tocca anche Thiaw, ma la gamba si alza e interrompe la corsa di Barella. Voto secco? Non posso dargli 6".