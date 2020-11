GdS, la moviola: Barella ingenuo, rigore giusto. Ma quella trattenuta su Gagliardini…

L’Inter perde 0-2 in casa contro il Real Madrid e dice di fatto addio alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport propone la moviola del match: “Pronti via, al 5’ un ingenuo Barella atterra Nacho: è rigore senza appello. Al 33’ Vidal va giù su un incrocio con Varane: Taylor non ha dubbi e dice di giocare. Le immagini non smentiscono la decisione con il tocco che sembra sul pallone. Il Var conferma, Vidal è una furia: protesta ed è giallo. Quando non si controlla arriva la seconda ammonizione e lascia i suoi in 10. Al 7’ della ripresa Vazquez in area trattiene Gagliardini in area, ma Taylor lascia correre. Le immagini però in questo caso mostrano un’evidente presa del giocatore dei blancos sul collo dell’avversario: il Var non ritiene di smentire l’arbitro ma è una decisione che non convince e che sull’1-0 sarebbe potuta essere decisiva“.