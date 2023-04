Mpasinkatu: “Inter-Juve? Diano una bella immagine al mondo del derby d’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di stasera: "In queste partite nessuno può fare calcoli. Domani è una semifinale. Inter e Juve sono due squadre che devono vincere anche in campionato. Che le due squadre diano una bella immagine al mondo del derby d'Italia. Quello che si è visto nella gara d'andata non è stato bello".