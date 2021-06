Mpenza: “Lukaku migliorato in tutto ma gli manca una cosa. Disposto ad andare a Milano”

L'ex attaccante belga ha parlato del giocatore dell'Inter che secondo lui dovrebbe migliorare nel colpo di testa

"L'unica cosa su cui deve ancora lavorare è il suo gioco di testa. Lukaku ha tutto, tranne questo. Se fosse forte anche in aria, segnerebbe dieci gol in più a stagione. Ora so com'è. Non l'ha mai imparato. Lukaku è migliorato in tutto, ha imparato a usare tutta la sua forza e la sua velocità. Ma devi anche imparare a saltare. Romelu può sempre venire ad Anversa o a Knokke per qualche consiglio. Anche se vorrei andare io all'Inter. (ride) Deve solo mandare un messaggio e sarò felice di saltare subito in macchina".