SM – 80 mln dall’Atletico per Lautaro: “Lukaku consiglia il sostituto per l’Inter”

Il Cholo Simeone fa sul serio per l'attaccante dell'Inter: pronta un'offerta e i nerazzurri si guardano attorno per sostituirlo.

La cessione di Achraf Hakimi, ma non solo. Lo fa sapere Marco Barzaghi per Sportmediaset, parlando di un altro possibile addio in casa Inter: quello di Lautaro Martinez . L’attaccante nerazzurro è un grande obiettivo di mercato dell’Atletico Madrid campione di Spagna in carica e il Cholo Simeone è pronto a tentare l’assalto per il Toro. In caso di partenza di Lautaro, l’Inter dovrebbe cercare il sostituto e c’è un nome su tutti che stuzzica i nerazzurri: quello di Memphis Depay .

“Lukaku in prima persona sta spingendo per convincere e far arrivare a Milano Memphis Depay, olandese 27enne in scadenza con il Lione. Big Rom ha messo direttamente in contatto Marotta con il suo grande amico a cui aveva dedicato la rete contro il Genoa nel dicembre 2019 quando si era appena rotto il crociato. Con le cessioni di Lautaro e Hakimi ma l'arrivo di Depay a costo zero, l'Inter sistemerebbe i conti e avrebbe anche un budget discreto per il mercato in entrata, con una coppia fiammante tutta da assemblare per Simone Inzaghi e la sua nuova Inter”, si legge.